Klimaatakkoord Glasgow: India en China profiteren van ’steenkoolswalbe’

COP26-voorzitter Alok Sharma noemde het akkoord „imperfect”, maar een stap in de goede richting. Dat gevoel overheerste ook bij veel delegaties. Eurocommissaris Frans Timmermans noemde het resultaat zelfs „historisch.” Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - De VN-klimaattop in Glasgow is na twee weken onderhandelen afgelopen zonder al te grote resultaten. Extra toezeggingen over de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen zijn vooruitgeschoven naar volgend jaar. Arme landen kregen geen steun voor een extra pot geld van 1.300 miljard euro per jaar, die de ellende door extreem weer zou moeten vergoeden. India en China lijken daarentegen te profiteren.