Schoonmaker gaat bij verkeerde huis naar binnen: ’Schat, iemand heeft alles opgeruimd’

Toen Mark, bij wie Louis zou komen schoonmaken, opbelde om te vragen hoe het ging, kwam de aap uit de mouw. Of beter gezegd de kat, want die was Louis uitgebreid aan het knuffelen, tot verbazing van zijn opdrachtgever. „Ik heb helemaal geen kat”, gaf Mark volgens Amerikaanse media te verstaan.

Op dat moment was Louis al twee uur lang wezen schoonmaken in het voor hem verder volstrekt onbekende huis. Hij liet daarom maar een briefje met zijn naam en telefoonnummer achter waarop hij aangaf een vergissing te hebben gemaakt.

„Je gaat dit niet geloven. Iemand heeft in ons huis ingebroken en werkelijk alles schoongemaakt”, liet de ware heer des huizes aan zijn vrouw weten nadat hij vol verbazing thuiskwam. Er is contact opgenomen met Louis en alle betrokkenen konden er gelukkig hard om lachen.

Nieuwe klant

De schoonmaker heeft er zelfs een nieuw adresje bij voor de volgende keer. Louis is vooral opgelucht. „Ze hadden de politie kunnen bellen. Of mij aan kunnen klagen. Maar ze reageerden heel coulant. We hebben nu allemaal een mooi verhaal om door te vertellen.”