’Chef poppenkast’ wordt campagneleider Trump 2020

Het besluit om ruim een jaar na zijn intrek in het Witte Huis al plannen te ontwikkelen voor een tweede termijn komt opmerkelijk vroeg. In november zijn verkiezingen voor het Congres. Dan wordt bepaald of de Republikeinen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat behouden.

De 42-jarige Parscale, een compagnon van Trumps schoonzoon Jared Kushner, is sinds 2011 in dienst van de The Trump Organization als websiteontwerper en strateeg. Tijdens de campagne van 2016 werkte hij als directeur digitale media en steeg in de hiërarchie dankzij onder meer initiatieven op het gebied van internetreclame. Trump vond dat eigenlijk een „poppenkast” maar draaide na zijn zege helemaal bij.

’Exclusief’

The Drudge Report, een website van de invloedrijke conservatief Matt Drudge, meldde dinsdag met tromgeroffel „exclusief” dat Trump de ambitie heeft nog vier jaar extra aan de macht te blijven. „Die doortastende stap zet hij 980 dagen voor verkiezingsdag, een historisch record. Obama kondigde het 582 dagen van tevoren aan.”

Dat Trump uit is op herverkiezing liet hij zich al vlak na zijn inauguratie ontvallen. In juni 2017 bevestigde Witte Huis-woordvoerster Sarah Sanders dat voornemen nog eens. „Natuurlijk stelt hij zich kandidaat voor herverkiezing.”