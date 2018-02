OM wil lange straf voor hardnekkige dievegge

Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Een 46-jarige vrouw uit Den Haag die een lange lijst van diefstallen op haar naam heeft staan en onverbeterlijk lijkt, moet van het Openbaar Ministerie (OM) een forse straf krijgen. Het strafblad van de vrouw telt al 31 pagina’s en toch blijft ze in de fout gaan, bleek voor de rechtbank in Den Haag. De aanklager eiste achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, met als voorwaarden een enkelband en een verbod om in verpleeg- en verzorgingshuizen te komen.