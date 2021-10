Fransen die minder dan €2000 verdienen, krijgen eenmalig €100

Volgens Castex komen 38 miljoen mensen in aanmerking voor de eenmalige en automatische uitkering. Bij een eerdere tegemoetkoming in de energierekening werd al aan 6 miljoen armere huishoudens 100 euro toegezegd. „Wij denken dat de prijsstijging tijdelijk is”, zei de premier dinsdagavond in een televisietoespraak.

Eerder deze maand protesteerden Fransen in tal van steden tegen het sociale beleid van de regering en de stijgende prijzen van onder meer energie. Ook de beweging gele hesjes, ontstaan uit protest tegen hogere brandstofprijzen, is weer in touw. In april worden in Frankrijk presidentsverkiezingen gehouden.