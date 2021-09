Premium Het beste van De Telegraaf

Verbijstering over vondst Joegoslavische landmijn Politie: dodelijk oorlogstuig gebruikt voor aanslag op Poolse supermarkt

Door Mick van Wely

De van oorsprong Joegoslavische landmijn die op 28 juni werd aangetroffen bij een poging om een Poolse supermarkt in Beverwijk op te blazen. Ⓒ Michel van Bergen, Wikimedia

Beverwijk - Het explosief dat in juni is ontdekt bij een aanslagpoging op een Poolse supermarkt, blijkt een levensverwoestende antipersoneelsmijn. Het is de eerste keer dat deze in Nederland is aangetroffen en het meest gevaarlijke soort explosief dat tot dusver in het criminele circuit is opgedoken.