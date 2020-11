Ferry (42) overleefde Bataclan: ’Ik ben nu een leuker mens’

Ferry Zandvliet overleefde de aanslag op de Bataclan. „Ik was een boos en klagerig mannetje, ik ben nu een leuker mens.” Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Amsterdam - Altijd en eeuwig zat Ferry Zandvliet in de slachtofferrol. Tot hij slachtoffer werd. Na de aanslag op de Bataclan besloot hij voortaan een overlever te zijn. In zijn boek ’Souvenirs’ vertelt hij over de levensles die hij vijf jaar geleden leerde. „Dat klagerige mannetje bestaat niet meer.”