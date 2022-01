Kabinet bereidt zich voor op ’extreme scenario’s’ voor het geval Rusland gaskraan dichtdraait

Momenteel is zo’n twintig procent van het Europese gas uit Rusland afkomstig, zegt Jetten. „Mocht die gaskraan helemaal dichtgaan heeft dat zeker in Oost-Europa en in Finland snel forse effecten. Dus ik ben voor Europa wel bezorgd voor zo’n extreme situatie. Daarom bereiden we ons daarop voor”, aldus de minister.

Volgens Jetten zijn de Nederlandse gasvoorraden op dit moment nog zo gevuld dat wij ’in een normale situatie deze winter prima kunnen doorkomen’. In geval van crisis zullen buurlanden echter snel in gesprek moeten om de problemen ’op te vangen’, zegt de D66-bewindsman. Om huishoudens en ziekenhuizen zo lang mogelijk van gas te voorzien, wordt - bij een crisis - het zogeheten ’afschakelplan’ uit de kast gehaald. Grootverbruikers en de industrie worden dan als eerst afgesloten.

Gasrekening

Volgens Jetten zijn er nu nog geen plannen om het grootste gasveld van Europa, het Groningenveld, verder aan te boren. „Het kabinet heeft beloofd de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk te stoppen. Dat blijft onze inzet.” Honderd procent garanderen kan de minister dan niet, zegt hij. „Maar u kunt erop vertrouwen dat het kabinet Groningen zo lang als mogelijk ontziet.”

In de Kamer waren ook zorgen over de betaalbaarheid van de gasrekening. De prijs van gas steeg het afgelopen jaar flink, nadat deze juist was gedaald door de coronapandemie. De aantrekkende economie zorgt dat er meer vraag is naar gas. Bovendien was de vorige winter strenger dan verwacht. Doordat er meer vraag dan aanbod is, is gas een stuk duurder geworden. Het afgelopen najaar trok het vorige kabinet al enkele miljarden uit om huishoudens te compenseren voor de hoge energierekening.

Jetten sluit niet uit dat het kabinet later dit jaar opnieuw genoodzaakt is tot zo’n ingreep. „Mochten we in het voorjaar aanvullende maatregelen moeten nemen, dan vermoed ik zomaar dat het kabinet weer in het bijzonder naar mensen met een kleine portemonnee kijkt.”