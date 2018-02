OM niet akkoord met intrekking arrestatiebevel vader Insiya

„Het OM legt zich niet neer bij de verwijdering van de signalering en spant zich tot het uiterste in om Shezhad H. opnieuw internationaal gesignaleerd te krijgen””, meldt het Openbaar Ministerie aan het begin van de avond in een persbericht.

De reactie komt op een eerder door H.’s advocaat Gerard Spong naar buiten gebracht bericht dat de internationale politieorganisatie Interpol de ontvoering van Insiya als een ’privé-familiekwestie’ beschouwt. Om die reden heeft Interpol de internationale signalering (een zogenaamde ’red notice’) van Shezhad H. op 9 februari verwijderd.

„De verwijdering van de signalering is een besluit van Interpol zelf als gevolg van een klacht die door H. was ingediend bij de Commission for the Control of INTERPOL’s Files (CFF). CFF is een onafhankelijke klachtencommissie van Interpol en heeft begin deze maand H.’s klacht tegen de signalering gegrond verklaard”, legt het OM in de persverklaring uit.

Verder meldt het Openbaar Ministerie: „Het OM heeft in november 2017 zijn bezwaren tegen de verwijdering van de signalering uitvoerig schriftelijk kenbaar gemaakt. Het CFF heeft desondanks besloten de signalering te verwijderen. De CFF gaf hiervoor als reden dat de signalering een louter civielrechtelijke kwestie ( een „private family matter”) zou betreffen.”

Volgens het OM heeft het CFF miskend dat deze zaak niet gaat over een kwestie van ouderlijk gezag, maar dat het gaat om een gewelddadige ontvoering. Het OM in de reactie: „Dat is een ernstig strafbaar feit waarover al geruime tijd een strafzaak loopt. H. is één van de vijf verdachten die wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving / ontvoering en onttrekking aan het gezag. De inhoudelijke zittingen staan gepland voor dit najaar.”

Het OM zegt zich niet neer te leggen bij de verwijdering van de signalering en spant zich tot het uiterste in om H. opnieuw internationaal gesignaleerd te krijgen. Daarom wordt door het hoogste niveau binnen het OM deze week contact gezocht met Interpol.