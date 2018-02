Man doodgeschoten tijdens Facebook Live

De videobeelden van het slachtoffer tonen dat hij vlak voor zijn dood al filmend over straat liep in Wingate (North Carolina). Daar naderde plots een man met een lang voorwerp. Robinson leek te schrikken en zei dat hij aan het filmen was. „Je bent live”, zei de 55-jarige man herhaaldelijk. Daarna volgden schoten, waarna de camera op de grond viel.

Robinson overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft inmiddels een 60-jarige verdachte in hechtenis. Het slachtoffer deed op sociale media vaak een boekje open over conflicten in de buurt, zeiden buren tegen een lokale televisiezender. Het is nog onduidelijk of dat iets te maken heeft met de dodelijke schietpartij.