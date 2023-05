Vrouw die kinderboek schrijft over dood van haar man, nu verdacht van moord op haar man

De echtgenoot van Kouri Richins had vijf keer de dodelijke dosis fentanyl in zijn lichaam, stelden forensisch experts vast. De vrouw verweert zich door te stellen dat ze haar man dood vond nadat ze hem een wodkadrankje had gegeven.

Eric Richins stierf in maart 2022 in hun huis in Kamas, nabij Park City. Zijn vrouw zou de politie hebben verteld dat ze een gemengde wodkadrank had gemaakt om te vieren dat hij een huis had verkocht. Nadat ze de kinderen naar bed had gebracht, vond ze haar man bewusteloos aan in de woonkamer. Eric zou toen al ’koud hebben aangevoeld’, schrijven Amerikaanse media.

De zaak kwam recentelijk aan het rollen nadat een ’anonieme kennis’ zou hebben toegegeven haar de fentanyl te hebben verkocht. Fentanyl is een extreem heftige pijnstiller, die in sommige vormen honderd keer krachtiger is dan morfine.

De vrouw wordt ook beschuldigd van het bezit van ghb, een geurloze stof die vaak de ’verkrachtingsdrug’ wordt genoemd, omdat het mensen slaperig en ontspannen maakt.

Twee maanden geleden promootte Kouri Richins nog haar rouwboek op een lokale tv-zender. Ze vertelde dat ze het boek had geschreven om haar familie te helpen omgaan met de dood van haar man. Richins zei dat haar kinderen het gevoel moesten hebben dat de ’geest van een geliefde altijd levend is’. Haar advocaat weigert commentaar te geven op de beschuldigingen.