’Selfies slecht voor je huid’

Urenlang naar je scherm turen: niet doen, zegt de Engelse Kate Kerr. Volgens de schoonheidsexpert versnelt HEV-licht (high energy visible) van laptops en mobiele telefoons het verouderingsproces. Ook verhoogt het de vorming van pigment en maakt het dna kapot. „Het blauwe licht blokkeert het transport van mineralen van en naar de cel toe”, zegt ze tegen de Daily Mail.

Het is simpelweg zaak om niet te veel naar laptops en telefoons te staren. „HEV is bijvoorbeeld schadelijker dan zonlicht”, meent Kerr.

Met name in de buitenlucht moeten we oppassen, stelt ze. „Daar wordt het effect versterkt. Als je je scherm niet kunt lezen door de zon, betekent dat, dat je het niet moet doen.”

Tumoren en slecht sperma

Veel schadelijker nog dan staren naar je telefoonscherm, is onze dagelijkse omgang met telefoons: we houden ze ’gewoon’ in de broekzak en bellen nog steeds niet hands-free. Onderzoek heeft al aangetoond dat straling kan bijdragen aan de vorming van een hersentumor, verhoging van stress, verhoogde kans op speekselklierkanker en verslechterde kwaliteit van mannelijk sperma.

De algehele nervositeit over elektromagnetische straling groeit ook dankzij het enthousiasme voor Internet of Things (IoT). Zo hebben 180 wetenschappers uit 36 landen recentelijk nog een brandbrief naar de Europese Commissie gestuurd om te waarschuwen voor de implementatie van 5G, dat belangrijk is voor de IoT-plannen.

Door het nieuwe 5G zal de stralingsdichtheid - overal - flink stijgen en de gezondheidsgevolgen zijn nog onbekend, zeggen de wetenschappers, terwijl wel is aangetoond is dat er een link is tussen straling en breintumoren, harttumoren, Alzheimer en mannelijke onvruchtbaarheid.