Instagram-alternatief Vero uit het niets megapopulair

Vero komt behoorlijk overeen met Instagram. Ook hier draait het om foto’s, alleen bij bijvoorbeeld Vero kan de gebruiker ook teksten, linkjes en tips voor onder meer films en boeken delen, waar de gebruiker meteen een review achter kan laten. De app lijkt dan ideaal voor film- en televisieliefhebbers. In feite kan de gebruiker op een eenvoudige wijze content delen met een wereldwijd publiek.

Bovendien zit er geen ingewikkeld algoritme achter. Volgers zien een post meteen en niet bijvoorbeeld vier dagen later. Vero is in feite een verzamelbak aan content, zónder advertenties. Of dit in de toekomst ook zo blijft, valt wel te betwijfelen. Mocht het platform wereldwijd willen doorbreken, lijkt een gang naar bedrijven onvermijdelijk.

Buggy

Wel blijkt nu door het onverwachte succes, dat gebruikers alle moeite hebben om zich aan te melden. Ook het plaatsen van foto’s en andere content blijkt niet zonder slag of stoot te gaan, want de servers hebben geregeld een time-out. Uit alles blijkt dat ze bij Vero niet gerekend hadden op dit succes, omdat de servers het verkeer duidelijk vooralsnog niet aankunnen.

Een mogelijke uitleg is dat de eerste miljoen gebruikers levenslang gratis de app mogen gebruiken. Hierna zal er toch een abonnementsvorm komen. Inmiddels zouden ze dicht bij een miljoen zitten, verklaarde een woordvoerder tegenover Slate.

Social media-expert Liam Tjoa twijfelt daarentegen wel over Vero. „Ik heb het inderdaad ook gedownload. Lijkt erg veel op Path. Het is momenteel nog heel erg buggy, dus nog niet echt te gebruiken (mij lukte het bijv. niet om te posten). Idee is wel leuk, maar mits ze een aantal aangrijpende wijzigingen doen zie ik dit in deze vorm niet slagen”, zegt hij tegen De Telegraaf.