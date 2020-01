Louis Theroux: ’Ik worstel met radicale islam’

Louis Theroux zit 25 jaar in het vak. De documentairemaker heeft een fascinatie voor vreemd religieus gedrag. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Pornosterren, pedofielen, neonazi’s, christelijke haatsektes, extremistische Joden. Geen subcultuur is te extreem of te ontoegankelijk voor de wereldberoemde Britse documentairemaker Louis Theroux. Maar bij islamisten kreeg hij de afgelopen 25 jaar geen voet tussen de deur. Werkt zijn befaamde aanpak niet of is hij bang voor controverse?