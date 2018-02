Ook Monica Lewinsky zegt het nu: ’Me too’

Volgens Monica Lewinsky was haar affaire met Clinton geen aanranding maar wel machtsmisbruik. Ⓒ AFP

New York - Monica Lewinsky is terug. De voormalige stagiaire van het Witte Huis heeft voor het eerst iets gezegd over de nu al maanden durende #MeToo-discussie. Jarenlang hield ze vol dat haar affaire met president Bill Clinton met wederzijdse toestemming plaatshad. Nu kijkt ze daar in een groot essay in het tijdschrift Vanity Fair toch net iets anders tegenaan: het zou gaan om ongekend machtsmisbruik van de president.