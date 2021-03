Amsterdam: uitvaartcentrum ’Polletje’ risicogebied

Dat laat de gemeente weten. Van der Pol werd op 4 maart doodgeschoten op straat, terwijl zijn dochtertje erbij was. Hij was een bekende crimineel en heeft jaren in de cel doorgebracht. Daarnaast was hij een prominente Ajaxhooligan.

De politie had aanwijzingen gekregen dat tientallen supporters van de harde kern van Ajax zondagmiddag afscheid wilden gaan nemen van Polletje. Daarbij zou mogelijk zwaar vuurwerk worden gebruikt, gekocht in België.

„Het is op basis van eerdere sfeeracties, entrada’s en corteo’s – georganiseerd door deze harde kern supporters – zeer aannemelijk dat zij gebruik zullen maken van zwaar illegaal vuurwerk zoals zogenoemde nitraatbommen en cobra’s”, valt te lezen in de stukken van de gemeente.

Het centrum is gevestigd aan de Eudorinastraat in Amsterdam-Noord. De uitvaart van Polletje is maandagmiddag. Aan het eind van de middag waren zondag nog geen Ajaxhooligans gesignaleerd.