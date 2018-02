Stijgende lijn voor Waylon

Het is bovendien een liedje dat keurig binnen de drie minuten te houden is. Met 'Back Together' lukte dat ook, maar dat nummer moet helemaal niet naar het Songfestival. Met een puike podiumpresentatie moet ’The World Can Wait’ Europa aan de buis kunnen kluisteren. En dat kan met dit nummer. Hier is echt visueel van alles mee te doen. Dus: ga zo door Waylon.

Aangezet met een Amerikaans accent start onze hoop voor het Songfestival aan ’The World Can Wait’. Dat begin is goed. Mysterieus. En het nummer blijft lekker klinken. Minpuntje is dat Waylon als podiumbeest misschien minder uit de verf komt. Maar ach. Dan ontdekt Europa dat wel in een later stadium.

Ik ben tevreden. Al hoop ik nog steeds dat Waylon met nóg iets sterkers komt voor Lissabon dan ’The World Can Wait’. Dit schrijf ik, omdat Waylon de lat voor zichzelf heel hoog heeft gelegd. Op zijn Instagram-account liet hij al weten dat-ie voor minder dan de winst niet meedoet. Dan moet in Portugal gewoon alles kloppen en tot in de puntjes voorbereid zijn.

Na vier jaar geleden met The Common Linnets tweede te zijn geworden op het Eurovisie Songfestival, rest er eigenlijk nog maar één andere eindplek voor Waylon: nummer één. Troostprijs zou een tweede plek zijn, met een kleiner puntenverschil met de nummer één dan vier jaar geleden. Toen was Oostenrijk Nederland de baas met een verschil van 52 punten.