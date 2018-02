Boer bijt kop slang af na beet

Want helemaal ongeschonden kwam de boer niet uit de strijd, Sonelal werd dan ook bewusteloos gevonden door enkele locals. Hij was bij zijn grazende koeien in de wei, toen hij werd aangevallen door de slang. Dit maakte hem zo intens kwaad, dat hij de kop van de slang in een ruk eraf beet. Snel spuugde hij de kop weg.

Sanjay Kuwar, de arts die Sonelal behandelde, vindt het wonderbaarlijk dat hij dit overleefd heeft. „Hij had gif kunnen inslikken, ervanuit gaande dat het een giftige slang was”, zei hij tegen ANI News Agency. „Ik heb nog nooit zoiets gezien in mijn leven. De man was ok, zelfs na het afbijten van een kop van een slang.”

Ooggetuigen denken dat Sonelal onder invloed van drugs was tijdens het incident, iets wat de medici onderschrijven.