Tientallen doden door noodweer in Indonesië

Het natuurgeweld overviel mensen op het eiland Flores zondagochtend in hun slaap. „Tientallen huizen in het dorp Lamanele raakten bedolven onder de modder”, meldt de rampenbestrijdingsdienst. Op het nabijgelegen eiland Adonara stortte een brug in.

De hulpverlening komt door het noodweer moeizaam op gang. Het lukt reddingswerkers door de zware regenval en hoge golven niet om dorpen in het rampgebied via zee te bereiken. De autoriteiten zeggen dat het einde van het noodweer ook nog niet in zicht is.

Het dodental loopt mogelijk nog verder op. Er liggen volgens de rampenbestrijdingsdienst nog „veel” mensen begraven onder de modder.