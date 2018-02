Terroriste duikt op bij de VU

Bij de Vrije Universiteit zijn ze geschrokken van de plotselinge komst van de ex-terrorist. „De Verrekijker is een gekraakte locatie op de campus. We gedogen dat, maar hebben wel strenge afspraken. Daar valt dit niet onder”, zegt een woordvoerder. „We hebben zojuist de politie ingeschakeld, omdat we ons op dit moment ernstig zorgen maken over de veiligheid van de studenten en medewerkers. We laten nu aan de politie over hoe we moeten handelen.”

De woordvoerder neemt nadrukkelijk afstand van de actie. „Bij de VU mag heel veel, maar wel altijd in overleg. Blijkbaar hebben de organisatoren nu alleen aan zichzelf gedacht.”

De extreemlinkse Revolutionaire Eenheid heeft de locatie op het laatste moment gevonden. Bij de bijeenkomst zijn enkele tientallen mensen aanwezig, meldden ooggetuigen. Eerder op de dag werd bekend dat de bijeenkomst zou plaatsvinden bij de HTIB, de Turkse arbeidersvereniging in Nederland.

Valse voorwendselen

Naar aanleiding van vragen van De Telegraaf liet de voorzitter dinsdagmiddag weten bij de neus te zijn genomen. De zaal aan het Amsterdamse Eerste Weteringplantsoen zou onder valse voorwendselen zijn gehuurd.

Afgelopen weekend liet de Amsterdamse Nassaukerk ook al weten dat de ex-terrorist er niet welkom is. Ook daar zou de extreemlinkse Revolutionaire Eenheid onder valse voorwendselen hebben geboekt.

Bomaanslag

Rasmea Odeh pleegde in 1969 een bomaanslag in Jeruzalem, waarbij twee studenten om het leven kwamen. Zij werd in Israël veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, maar kwam in 1980 vrij als onderdeel van gevangenenruil. Door de Revolutionaire Eenheid wordt ze echter als ’Palestijnse heldin’ omschreven.

De PVV-fractie in de Tweede Kamer stelde vorige week al Kamervragen over de bijeenkomst met Odeh. De fractie wilde dat haar de toegang tot Nederland wordt ontzegd. De VVD en het CDA stelden kritische vragen aan burgemeester Van Aartsen.

’Risico te groot’

Beide partijen wilden dat er een officier van justitie in de zaal zou zitten, om te controleren of er strafbare uitlatingen worden gedaan. „Het risico op antisemitische uitingen is levensgroot bij een bijeenkomst met dergelijke sprekers. De gemeente en het OM moeten hier preventief optreden en scherp in de gaten houden wat er gezegd en gedaan wordt”, aldus raadslid Marianne Poot.