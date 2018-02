Terreinwagen total loss door crash met legertank

In het duister zag de bestuurder van een Buffel bergingstank hem over het hoofd en reed de VW Amarok in de flank aan. De schade was enorm. Defensie lijkt een terreinwagen armer.

De bestuurder van het gemangelde dienstvoertuig raakte volgens een woordvoerder van de Koninklijke Landmacht slechts licht gewond en maakt het goed.