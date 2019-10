Grapperhaus: brandweerlui maakten foto reanimatie Maynard

Maynard werd doodgeschoten in een auto. Daarna circuleerden er foto’s van de plaats delict, onder andere ook van de reanimatie van de dodelijk getroffen Maynard. Omdat toen al duidelijk was dat er geen persfotografen in de buurt waren, rezen er vermoedens dat hulpverleners foto’s hadden gemaakt. Grapperhaus schrijft de Kamer dat de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland hem heeft bevestigd dat de foto’s zijn gemaakt door „een of meerdere brandweerlieden van deze regio.”

Grapperhaus uit er zijn ongenoegen over en laat weten dat een extern bureau in opdracht van de veiligheidsregio onderzoek doet en dat er daarna passende maatregelen komen. Bovendien is binnen de brandweer nogmaals gesproken over hoe om te gaan met beeldmateriaal.

CDA-Kamerlid Chris van Dam had de minister er vragen over gesteld.