Engelsen klagen over ’Covid-biertax’ op Mallorca

Per biertje zou het in Mallorca om vijftig cent en soms een euro gaan, zo schrijft The Sun. In andere gevallen gaat het om een euro per tafel. Het geld zou worden gebruikt voor beschermende kleding en schoonmaakmiddelen voor het personeel.

Een Spaanse consumentenrechten organisatie heeft de toeslag illegaal genoemd. Maar dat weerhoudt de eigenaren voorlopig niet.

De krant sprak met toeristen in Magaluv, een bestemming waar jaarlijks meer dan twee miljoen Engelsen komen. Jack Burgess (21) is verontwaardigd dat hij vijf euro moest neertellen voor een biertje. „Ik was best een beetje geschokt”.

Nachtclubs

De Engelsen zijn nog meer onder de indruk van het feit dat de nachtclubs voorlopig nog dicht zijn. De meeste bars gaan 22 uur ’s avonds al dicht en wie wel een nachtvergunning heeft, sluit om twee in plaats van vier uur de deuren. Ook de populaire party-boats waar mensen onbeperkt kunnen drinken liggen nog aan de ketting.

De krant concludeert dat een ding wel goed is geregeld: het weer. Op Mallorca is het 34 graden, In Manchester regent het.

In veel hotels en winkels is het dragen van een mondmasker verplicht. Ook wordt bij aankomst je temperatuur gemeten.