Man gearresteerd na stelen van gehaktballen

Leahman Glenn Robert Potter (48) uit Superloaf is voor het gerecht gedaagd omdat hij een garage bij een huis in Hazleton illegaal betrad en daar meteen maar even een pot gehaktballen wist te ontvreemden.

De huiseigenaar vertelde de politie dat Potter al eerder voor het huis stond te loeren. Later ontdekte hij dat de gehaktballen weg waren. Volgens agenten had de dief rode saus op zijn gezicht en ook over zijn kleren. Dit meldt Times Leader.

De pot werd buiten het huis - op straat - gevonden. Waarschijnlijk zonder gehaktballen.