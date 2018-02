Bijvoeren wilde dieren Oostvaardersplassen kost je een boete

Volgens Staatsbosbeheer en provincie Flevoland is het een misvatting dat het een oplossing is voor het welzijn van de dieren. Voor dieren die in kuddes leven is het namelijk zo dat door het natuurlijke kuddegedrag de sterkere dieren het eten wegkapen en de zwakkere dieren niet aan bod komen. Dit zorgt voor extra onrust in de kudde.

Daar denkt Vereniging het Edelhert heel anders over: „Eindelijk een normale winter met nachtvorst en een koude wind. De runderen, paarden en herten hebben het in de eerste wintermaanden al zichtbaar moeilijk. Onvoldoende voer en de koude oostelijke wind eisen hun tol. Vanaf de uitkijkpunten zijn door de bezoeker dagelijks kiepwagens vol dode dieren waarneembaar. Wat een triestheid!”, staat er in een open brief aan de Flevolandse Politiek over de huidige situatie in de Oostvaardersplassen.

Boete

Staatsbosbeheer ziet dit niet zo. „Bovendien kunnen dieren door extra voedsel vruchtbaar worden in een periode waarin dat helemaal niet gunstig voor ze is. Bijvoeren over een langere periode heeft ook als nadelig effect dat de kuddes groter worden.”

Bekijk ook: Dierenvrienden redden uitgehongerde grazers

Het gaat met name om heckrunderen, edelherten en konikpaarden. Voor de Oostvaardersplassen is De Wet natuurbescherming van kracht. Dat houdt in dat het hier gaat om wilde dieren en dat bijvoeren zonder ontheffing verboden is. Gebeurt dit wel, dan is hier sprake van een wetsovertreding en wordt die gehandhaafd. Oftewel, een boete.

Konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Ⓒ ANP

Gedeputeerde Staten van Flevoland komen waarschijnlijk nog voor de zomer met een voorstel voor een nieuwe aanpak voor het beheer in de Oostvaardersplassen.