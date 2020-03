LIVE - Baby besmet in België, bekijk waar coronavirus toeslaat

Volg hier de laatste ontwikkelingen.

Zaterdag 7 maart

Dodental door coronavirus VS stijgt naar 16

Eerste bussen Vindicat-studenten rond 8.00 uur aangekomen.

Aantal besmettingen in Zuid-Korea stijgt minder hard.

Eerste Belgische baby besmet.

Bekijk waar de laatste besmettingen zijn. Tekst loopt verder onder de kaart.

VS

De gezondheidsautoriteiten in Florida hebben vrijdag (lokale tijd) gemeld dat twee mensen zijn overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Het gaat om de eerste doden buiten de staten Washington en Californië. Het dodental in de Verenigde Staten door het longvirus stijgt daarmee tot zestien.

Beide dodelijke slachtoffers zijn in het buitenland geweest en hebben het virus waarschijnlijk daar opgelopen, zeggen de autoriteiten in Florida. In de Verenigde Staten zijn er nu meer dan tweehonderd bevestigde besmettingsgevallen

Zuid-Korea

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus in Zuid-Korea is opgelopen tot 6767. Gezondheidsdienst KCDC maakte zaterdag bekend dat 174 nieuwe gevallen zijn ontdekt, de laagste dagelijkse toename deze week. Twee mensen zijn de afgelopen 24 uur gestorven aan de gevolgen van het longvirus. Daarmee komt het totale aantal doden in het land uit op 46.

Het Koreaanse Rode Kruis in actie. Ⓒ Rode Kruis

Zuid-Korea is zwaar getroffen door het nieuwe coronavirus. De autoriteiten hebben er melding gemaakt van het hoogste aantal besmettingen buiten China. Iedere dag komen er nieuwe ziektegevallen aan het licht, al lijkt de dagelijkse stijging af te vlakken. Afgelopen maandag waren er nog 600 nieuwe corona-zieken, de afgelopen dagen daalden die aantallen gestaag tot 174 in de afgelopen 24 uur.

België

In het ziekenhuis Notre-Dame de Grâce in Gosselies is een baby van minder dan een jaar oud opgenomen na een besmetting met het coronavirus. Dat meldt de krant van Sudpresse.

Hier is de met Covid-19 besmette baby opgenomen. Ⓒ Google Maps

De ouders hadden zich woensdag aangemeld met het kind, dat duidelijk symptomen vertoonde en ook mee op vakantie was geweest in een risicogebied. Donderdagavond bleek uit de testuitslagen dat het babytje besmet was.

128 besmettingen, 1 dode, wereldwijd 100.000

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is vrijdag gestegen naar 128, zo maakte het RIVM bekend.

Eerder werd bekend dat in Nederland de eerste coronadode is gevallen: een 86-jarige man die was opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, is vrijdag gestorven. De besmettingsbron van deze patiënt uit Hoeksche Waard is tot nu toe onbekend. Viroloog Ab Osterhaus stelt dat het eerste overlijdensgeval van vrijdag ’in de lijn der verwachting’ ligt.

Volgens de Johns Hopkins University, die op basis van onder meer data van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de huidige stand van zaken bijhoudt, ligt het aantal besmettingen wereldwijd sinds vrijdag boven de 100.000, waarvan ruim 80.000 in China.

