RIVM: nu 188 Nederlanders besmet

Bekijk waar de laatste besmettingen in Nederland zijn. Tekst loopt verder onder de kaart.

188 besmettingen, 1 dode, wereldwijd ruim 100.000

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is zaterdag gestegen naar 188, zo maakte het RIVM bekend.

Eerder werd bekend dat in Nederland de eerste coronadode is gevallen: een 86-jarige man die was opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, is vrijdag gestorven. De besmettingsbron van deze patiënt uit Hoeksche Waard is tot nu toe onbekend. Viroloog Ab Osterhaus stelt dat het eerste overlijdensgeval van vrijdag ’in de lijn der verwachting’ ligt.

Volgens de John Hopkins University, die op basis van onder meer data van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de huidige stand van zaken bijhoudt, ligt het aantal besmettingen sinds vrijdag boven de 100.000 in 95 landen en gebieden, waarvan ruim 80.000 in China. Het aantal doden staat op 3.556.

Nederland

Twee medewerkers van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort zijn besmet met het coronavirus. Het gaat om een arts in opleiding van de spoedeisende hulp en een medewerker van het mortuarium. Beide medewerkers hebben het virus buiten het ziekenhuis opgelopen en verblijven momenteel in thuisisolatie. Hun klachten zijn mild. De arts in opleiding heeft zeven patiënten behandeld en contact gehad met ziekenhuismedewerkers. Die zijn in beeld bij het RIVM en vertonen geen klachten die kunnen wijzen op een besmetting.

De eerste bussen met Vindicat-leden zijn aangekomen in Groningen. Ze zijn opgevangen op een afgesloten terrein bij sportcentrum Kardinge. Rector Floris Hamann noemt de ophef ’begrijpelijk’. „Het advies was: we hoeven niet terug. Maar de dynamiek veranderde vanaf dinsdagavond. Hoewel het leven in het dorp zelf gewoon doorging, hebben we zelf besloten om terug te keren. Vooral vanwege zorgen bij leden en familie.”

Voorman Floris Hamann van studentenvereniging Vindicat laat een informatie folder van de GGD zien na aankomst met de bus. Ⓒ ANP

Volgens de Groningse burgemeester Koen Schuiling is het niet nodig om de studenten in isolatie te zetten. Zij kunnen weer colleges gaan volgen. „Tienduizenden mensen zijn ook nu weer onderweg. Risicoloos leven is niet te garanderen. Groningen is nu nog een van de weinige plekken waar het niet is, maar het komt.”

Vier studenten die getest zijn op het virus, blijken het niet onder de leden te hebben, meldt de GGD.

Een voetbalteam wil zondag niet tegen een studentenclub spelen die gelieerd is aan Vindicat. „Ik heb een vrouw en een kind thuis”, aldus aanvallende middenvelder Samad Faraouni van Groninger Boys. Die beslissing is ’de keuze van de club zelf’, aldus rector Hamann.

Bekijk ook: Vier Groningse Vindicat studenten negatief getest op corona

Werkgevers willen dat medewerkers momenteel extra op hun gezondheid letten. Een zorginstelling in Zuid-Holland waarschuwt werknemers zelfs dat hun loon niet wordt doorbetaald als zij op vakantie gaan naar Noord-Italië en daar het coronavirus oplopen. Maar mag een baas dat wel doen?

Eerste dode coronavirus in Zuid-Amerika valt in Argentinië

De eerste dode door het nieuwe coronavirus in Zuid-Amerika is gevallen in Argentinië. Het gaat om een 64-jarige man uit de hoofdstad Buenos Aires.

De man was recent teruggekeerd uit Europa. Hij werd onlangs in het ziekenhuis opgenomen, nadat hij naar de dokter was gegaan vanwege de griep.

In Argentinië zijn acht gevallen van het longvirus vastgesteld.

Coronavirus voor het eerst vastgesteld in Bulgarije

Het coronavirus is voor het eerst vastgesteld in Bulgarije. Twee patiënten hebben volgens Bulgaarse media het virus opgelopen. Het zou gaan om een man van 27 en een vrouw van 75 jaar oud.

Een van de patiënten bevindt zich in de stad Pleven en de andere in Gabrovo. De steden liggen ongeveer 100 kilometer bij elkaar vandaan.

De Bulgaarse autoriteiten zouden in een persconferentie hebben gezegd dat geen van de patiënten in contact is geweest met iemand die het virus heeft of met iemand die naar een risicogebied is gereisd. De patiënten maken het goed, melden Bulgaarse media.

Frankrijk

Het aantal mensen in Frankrijk dat gestorven is na besmetting met het coronavirus is met vijf opgelopen naar zestien. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid zaterdag bekendgemaakt.

Het totale aantal bevestigde besmettingen is sinds vrijdag met 336 gestegen tot 949. 45 mensen liggen op de intensive care, zes meer dan vrijdag.

Duitsland

Het aantal mensen in Duitsland dat is besmet staat op 785, van wie de meeste (373) in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. De Duitse minister van Gezondheid raadde vrijdag onnodige bezoeken aan de dichtbevolkte deelstaat af.

Op Saksen-Anhalt na zijn nu alle deelstaten getroffen.

Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië staat de teller zaterdag op 206 besmettingen en twee sterfgevallen.

Spanje

Een begrafenis in Spanje blijkt de grootste infectiehaard van het land. Meer dan zestig besmettingen zijn naar de uitvaart in Vitoria terug te herleiden, meldt El País op basis van informatie van de lokale autoriteiten.

Het ziekenhuis waar de geïnfecteerde Spanjaarden worden opgevangen. Ⓒ Google Maps

Achtendertig besmette mensen wonen in de plaatsen Haro en Casalarreina. Zeker vijfentwintig anderen wonen in de provincie Alava.

België

In het ziekenhuis Notre-Dame de Grâce in Gosselies is een baby van minder dan een jaar oud opgenomen na een besmetting met het coronavirus. Dat meldt de krant van Sudpresse.

Hier is de met Covid-19 besmette baby opgenomen. Ⓒ Google Maps

De ouders hadden zich met het kind op woensdag bij het ziekenhuis gemeld. De baby vertoonde duidelijk symptomen en was ook mee op vakantie geweest naar een risicogebied. Donderdagavond bleek uit de testuitslagen dat het babytje besmet is.

Het aantal besmettingen in België met het nieuwe coronavirus is met zestig gestegen. Daarmee hebben 169 Belgen nu het longvirus gekregen.

Zuid-Korea

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus in Zuid-Korea is opgelopen tot ruim boven de 7000. Gezondheidsdienst KCDC maakte zaterdag bekend dat 448 nieuwe gevallen zijn ontdekt. Eerder op de dag kwamen de autoriteiten met 174 nieuwe besmettingen naar buiten.

Twee mensen zijn de afgelopen 24 uur gestorven aan de gevolgen van het longvirus. Daarmee komt het totale aantal doden in het land uit op 46.

Het Koreaanse Rode Kruis in actie. Ⓒ Rode Kruis

Zuid-Korea is zwaar getroffen door het nieuwe coronavirus. De autoriteiten hebben er melding gemaakt van het hoogste aantal besmettingen buiten China. Iedere dag komen er nieuwe ziektegevallen aan het licht, al leken de dagelijkse stijgingen af te vlakken. Afgelopen maandag waren er nog 600 nieuwe corona-zieken, de afgelopen dagen daalden die aantallen gestaag. Maar met de bijstelling van 174 naar 448 voor de afgelopen 24 uur lijkt die trend doorbroken.

Veel besmettingen zijn gelinkt aan een religieuze beweging in de metropool Daegu, waar zo’n 2,5 miljoen mensen wonen.

Italië

De hele Noord-Italiaanse regio Lombardije en elf provincies, waaronder Venetië, gaan op slot. De Italiaanse regering is dit van plan om de explosie van het coronavirus over de rest van het land te bestrijden. Volgens Italiaanse media is het een plan dat vermoedelijk vanavond of morgenochtend definitief door de regering wordt bekendgemaakt.

De belangrijkste stad in de regio Lombardije is Milaan. Het is de Italiaanse financiële hoofdstad en heeft een bevolking van iets minder dan 1,4 miljoen mensen. In de hele regio Lombardije wonen 10 miljoen mensen.

Het aantal in Italië geconstateerde gevallen van het coronavirus is met 1200 gestegen terwijl het aantal sterfgevallen als gevolg van het virus afnam. De autoriteiten melden dat nog 36 patiënten zijn overleden, dertien minder dan in de statistieken van vrijdag.

Het virus blijft om zich heen grijpen in het Zuid-Europese land, waar zaterdag 5883 gevallen zijn geteld. Vrijdag lag het aantal geregistreerde besmettingen nog op 4636. Van alle patiënten zijn er inmiddels 589 volledig hersteld.

Bekijk ook: Ook KLM schrapt nu vluchten Italië

Ook de Italiaanse sociaaldemocraat Nicola Zingaretti heeft naar eigen zeggen het virus opgelopen. Hij maakt het goed, maar moet de komende dagen thuisblijven, aldus de 54-jarige Zingaretti. Hij is partijleider van de regerende Democratische Partij en de voorzitter van de regio rond Rome, Lazio.

De Italiaanse sociaaldemocraat Nicola Zingaretti. Ⓒ REUTERS

VS

Het aantal doden door het coronavirus in Amerika is gestegen naar negentien. Twee mensen zijn zaterdag overleden in de staat Washington.

In New York zijn strenge voorzorgsmaatregelen genomen vanwege de 21 meldingen van het virus daar. Dat meldt burgemeester Bill de Blasio. In meer dan de helft van alle staten is het longvirus inmiddels vastgesteld.

Op een bijeenkomst van conservatieve politici eerder deze maand was een man aanwezig bij wie het virus is vastgesteld. Die conferentie werd ook bijgewoond door president Donald Trump en vicepresident Mike Pence. Volgens de organisatoren is de patiënt niet in contact geweest met Trump en Pence.

Voor de kust van de staat Californië ligt een cruiseschip dat niet aan land mag in San Francisco, omdat mensen aan boord het virus hebben. Aan boord zitten ongeveer 3500 mensen, zeker 21 van hen zijn besmet met het nieuwe coronavirus.

Hongarije

De Hongaarse autoriteiten hebben besloten het herdenkingsevenement tijdens een nationale feestdag op 15 maart in de hoofdstad Boedapest te annuleren. Zij doen dat ’om veiligheidsredenen’ vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Het jaarlijkse evenement waar premier Viktor Orbán een toespraak houdt, trekt duizenden bezoekers uit het hele land en Hongaarse gemeenschappen in het buitenland. Een coronaviruswerkgroep van de regering adviseerde zaterdag om het evenement, dat de opstand tegen de Oostenrijkse Habsburgers in 1848 herdenkt, af te blazen.

„Hoewel Hongarije slechts individuele en geen groepsbesmettingen tot dusver kent en dit het grootste evenement in het land is waarnaar de mensen van overal vandaan reizen, heeft de regering op advies van de werkgroep om veiligheidsredenen besloten de herdenking af te blazen”, luidt een verklaring van de overheid. Tot nu toe zijn in Hongarije vijf mensen besmet met het virus.

Lees hier alle ontwikkelingen van vrijdag 6 maart terug.