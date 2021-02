Snakken naar maandag: ’Eindelijk weer naar school!’

Het was een hele operatie, maar de familie Van der Laan uit Groningen had het thuisonderwijs aardig onder de knie. Vader Leendert ziet toe hoe Wende en Friso hun huiswerk maken. Ⓒ Jos Schuurman

Amsterdam - Veel kinderen en hun ouders hebben er reikhalzend naar uitgekeken: na wekenlang aan de keukentafel te hebben gezwoegd, mogen basisschoolkinderen maandag weer naar de klas. Wel is het flink opletten geblazen: om zo veilig mogelijk weer aan de slag te gaan in de pandemie is er een waslijst aan regels. Desondanks kunnen gezinnen niet wachten tot hun kroost weer kundig wordt begeleid door hun meester of juf. „Dit kon zo ook niet langer duren, de rek is er uit.”