’Nederland kan trots zijn’

Frits Hirschstein, directeur en oprichter van KiKa, op de nog lege vierde verdieping van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Ⓒ Foto kika

Met de komst van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Frits Hirschstein, oprichter en directeur van KiKa, is trots: „Want Nederland betaalt dit uit de private portemonnee”, glundert hij. Toch is hij nog niet tevreden. „De overlevingskans moet verder omhoog.”