Schoonzoon Trump verliest toegang staatsgeheimen

Slechts een handvol mensen krijgt de toelating om alle „top secret” informatie van de Verenigde Staten in te kijken. Jared Kushner was er daar één van. Nu zijn die rechten hem echter ontnomen. Dat betekent dat hij verscheidene documenten met gevoelige informatie niet langer mag inkijken. Onder andere de ’Daily Brief’, een dagelijks geheim rapport van de inlichtingendiensten zal nu voor hem afgeschermd blijven. Of Kushner zijn functies als politiek adviseur voor zijn schoonvader nog naar behoren zal kunnen uitvoeren, zal nog moeten blijken.

Kushner, de echtgenoot van Trumps dochter Ivanka, is niet de enige die de ongelimiteerde toegang tot de ultrageheime informatie verliest. Verschillende medewerkers die voordien toelating hadden tot op het hoogste niveau, het zogenaamde SCI-level, kregen vrijdag in een interne memo te horen dat hun status gedegradeerd wordt. Heel wat gevoelige informatie vanuit inlichtingendiensten wordt nu voor hen afgeschermd.

Onderzoek

De beslissing komt er tijdens een onderzoek naar Kushner en enkele andere prominenten. Die zouden immers onterecht toegang krijgen tot de meest gevoelige informatie van het land, zonder dat de FBI hen eerst volledig gescreend had. Daarom besloot generaal John Kelly om een nieuw schandaal in het Witte Huis te voorkomen en de tijdelijke voorlopige rechten al in te trekken.

„Het Amerikaanse volk verdient een team in het Witte Huis dat aan de hoogste eisen voldoet. De medewerkers moeten zorgvuldig zijn onderzocht, zeker diegenen die van dichtbij met de president werken en bezig zijn met gevoelige nationale veiligheidsinlichtingen”, zei Kelly eerder. „We zouden - en zullen dat in de toekomst - beter moeten doen.”

Juiste beslissing

Donald Trump kan in theorie die beslissing zelf tegenspreken en zijn schoonzoon wel de volledige toegang tot de geheime informatie geven. Vrijdag liet hij echter tijdens een persconferentie weten dat hij zich niet wil mengen in de zaak. „Ik laat generaal Kelly de beslissing maken”, zei de president toen. „Ik ben er echt zeker van dat hij de juiste beslissing zal maken.”

De beslissing komt in een turbulente periode voor schoonzoon Kushner. Er is immers een onderzoek naar hem aan de gang, omdat hij pogingen ondernomen zou hebben om buitenlandse financiering te verwerven voor zijn vastgoedbedrijf gedurende de presidentiële transitieperiode bij vijftien landen, waaronder Rusland.

Toch laat het Witte Huis weten dat ze het vertrouwen behouden in de rechterhand van de president. Ze willen niet reageren op de ingetrokken rechten, maar wel op het feit dat ze hem nog steeds als belangrijk deel van het team aan het werk zullen zetten. „Jared doet zijn werk goed. Hij is een gewaardeerd lid van ons team en hij zal zijn belangrijke werk voortzetten, net zoals hij dat al doet sinds het prille begin”, reageerde woordvoerder Sarah Huckabee Sanders dinsdag.