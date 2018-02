Franeker - Het kostte uitgever Dingeman van Wijnen ruim twintig jaar: de uitgave van een exacte kopie van de bijbel van componist Johann Sebastian Bach (1685-1750). Nu is het enorme werk af. Drie delen, gebonden in leer, met de commentaren van de componist. Duizend exemplaren van de zogeheten facsimile-uitgave zijn er te koop, voor 4800 euro per stuk.