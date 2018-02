Meelwormenkoekjes? Getsie, Insect based cookies, lekker!

Eet u liever sprinkhanen, locusts, heusch recken of sauterelles? Ⓒ 123RF

Rotterdam - Stel: u zit in een restaurant en krijgt de keuze tussen een portie kweekvlees, een bordje artificial meat of een maal künstliches Fleisch. Grote kans dat u als Nederlander kiest voor bordje twee of drie. Terwijl het toch hetzelfde is.