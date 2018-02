OM schrikt van moordlijst

Op de lijst die vorige week is verspreid onder inwoners van Utrecht en omgeving en journalisten, wordt Redouan T. (40) uit Nieuwegein gekoppeld aan 17 afrekeningen of pogingen daartoe. De lijst bevat gedetailleerde informatie over de achtergronden van liquidaties en andere zware misdrijven.

Justitie laat weten de lijst bijzonder interessant te vinden en zegt dat in ieder geval delen kunnen berusten op waarheid. Het Openbaar Ministerie houdt zich verder op de vlakte over T. De man zou een kopstuk zijn binnen de zogenoemde ’Mocro-maffia’. Het is volslagen onbekend waar hij zich ophoudt.

Lees hier het complete verhaal.