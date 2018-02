Ouderen blijven hangen in bijstandsfuik

Het aantal ouderen dat langdurig van de bijstand moet leven, is in de loop van 2017 zelfs iets opgelopen: eind september waren het er meer dan 64.000. „Het is een notoir lastige groep om aan het werk te krijgen”, zegt CBS-econoom Floris Jansen. „Langdurig werkloze ouderen profiteren als laatste van de opleving op de arbeidsmarkt.”

Werkgevers kiezen liever voor een jongere of iemand met meer recente werkervaring, noemt Jansen als verklaring. „Dat is niet meer dan logisch.” Ouderen blijven ook langer in de bijstand zitten omdat ze op hun AOW moeten wachten. De pensioenleeftijd is begin dit jaar weer drie maanden vooruitgeschoven, naar 66 jaar.

Voor dertigers en veertigers zijn de cijfers een stuk beter. „De bijstandsgerechtigden profiteren altijd wat later van een verbeterende arbeidsmarkt”, zegt Jansen, maar nu zijn de jongere bijstandstrekkers dan toch aan de beurt. In 2017 daalde het aantal 27- tot 45-jarigen in de bijstand met 8000, oftewel 4,5 procent.

Het is dankzij die groep dat het totaal aantal mensen in de bijstand voor het eerst sinds 2008 is gedaald. Na acht jaren van crisis op de arbeidsmarkt en hoge instroom in de bijstand van asielzoekers met een verblijfsvergunning, noteert het CBS nu een klein minnetje in de bijstandsstatistieken: netto waren er op 31 december 416.000 mensen in de bijstand, 4000 minder dan eind 2016.

Asielzoekers vragen na het krijgen van een verblijfsvergunning nog altijd vaak een bijstandsuitkering aan: in 2017 zo’n 6000. In 2016 waren dat er nog 18.500.