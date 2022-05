Nog steeds geen Europees akkoord over boycot Russische olie: positie Hongarije nog onduidelijk

De verdeeldheid is een pijnlijke nederlaag voor voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Zij kondigde het zesde sanctiepakket begin deze maand met veel bombarie aan. Ze stelde onder andere voor om nog dit jaar volledig afscheid te nemen van het ’zwarte goud’ uit Rusland.

Dat gaat niet gebeuren. Volgens diplomatieke bronnen komen er waarschijnlijk uitzonderingen voor Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Kroatië. Uit kringen van de Commissie valt te horen dat er nu een voorstel op tafel ligt om dit jaar alleen invoer over zee te verbieden. De helft van deze olie-import loopt via de haven van Rotterdam.

„Voor olie afkomstig uit de Druzhba-pijpleiding komt er een voorlopige vrijstelling”, klinkt het in Brussel. Deze pijpleiding loopt onder andere naar Hongarije en Slowakije. Maar hoe ’voorlopig’ de vrijstelling voor Hongarije is, blijft een raadsel. Volgens een hoge EU-diplomaat is er alleen met dit land geen einddatum afgesproken. Het land zou in ruil voor deze vrijstelling wel moeten starten met de bouw van een nieuwe pijpleiding richting de Adriatische Zee. Brussel wil dit project voor alternatieve olie-leveringen sponsoren.

Gelijk speelveld

Verschillende lidstaten eisen bovendien de garantie dat ruwe olie uit Rusland straks niet via Hongarije geraffineerd als diesel of benzine alsnog in de rest van Europa komt. Dat zou het gelijk speelveld voor havenlanden als Nederland, België en Italië beschadigen, waarschuwt een EU-bron.

„De onderhandelingen gaan de goede kant op”, stelt een goed ingevoerde diplomaat enigszins hoopvol. „Maar het is nog steeds onduidelijk of Hongarije kan instemmen. Ze willen dat de energiezekerheid op geen enkele manier in gevaar komt. Ze beginnen zoveel zekerheden te vragen dat we door de bomen het bos niet meer zien.”

Het zesde sanctiepakket, met ook maatregelen tegen Russische banken en vastgoeddeals, kan alleen worden ingezet als alle EU-lidstaten instemmen. De Hongaarse premier Viktor Orbán dreigt al weken met een veto. Hij heeft afgelopen week zelfs laten weten niet te willen praten over het onderwerp tijdens de EU-top. Toch gaan de regeringsleiders en staatshoofden het er maandag over hebben, maar de kans op een politiek akkoord lijkt minimaal.

Aangemoedigd

Tijdens het extra topberaad zullen de EU-leiders digitaal worden aangemoedigd door de Oekraïense president Volodymyr Zelenski. Verder gaat de Europese Raad brainstormen over plannen om de Oekraïense regering financieel te stutten, de wederopbouw van het door Poetins leger vernielde land en de voorstellen van eurocommissaris Frans Timmermans om snel onafhankelijk te worden van Russisch aardgas.

De Italiaanse premier Mario Draghi zal opnieuw aandacht vragen voor de hoge energieprijzen. Hij wil graag een Europees prijsplafond voor aardgas. Maar onder andere Nederland en Duitsland vinden dat onverstandig.