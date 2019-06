Internationale drugsbende opgerold in Limburg

Bij de operatie werden woensdagochtend tegelijkertijd 24 locaties doorzocht in België, Nederland en Duitsland. Er werden 160 Nederlandse, 85 Belgische en tien Duitse agenten ingezet.

De organisatie importeerde grondstoffen voor drugs vanuit China naar Roemenië, en regelde de doorvoer via Duitsland naar Nederland en België. De stoffen waren bedoeld voor druglabs in de grensstreek, aldus het OM in Hasselt.

In België werden veertien mensen opgepakt. Bij die acties werden vijftien dure voertuigen en drie vuurwapens in beslag genomen. Ook werden drie wietplantages en een al ontmantelde plantage aangetroffen. In Duitsland werd één verdachte gearresteerd.

De organisatie wordt gelinkt aan vondsten van chemisch afval of drugsgrondstoffen in Echt, Sittard, Brunssum, Den Bosch en in het Duitse Eschweiler. Ook wordt de groep in verband gebracht met in Nederland gestolen auto’s en een plofkraak in Duitsland.