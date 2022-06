Transavia moet duizenden vakantiegangers teleurstellen

Transavia vliegt op veel vakantieoorden en zal woensdag bijna 4000 reizigers moeten vertellen dat hun vlucht niet doorgaat door de aanhoudende problemen op Schiphol. Nog eens ruim 9000 anderen krijgen te maken met een verplaatsing van vertrekpunt of -datum.

De annuleringen vallen nu in de periode tussen 7 juli en 14 augustus. Wat daarna gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

Mes in aantal stoelen

Transavia heeft nog een hoop ellende kunnen voorkomen, vertelt de luchtvaartmaatschappij. Zo wordt flink het mes gezet in het aantal stoelen dat nog via Schiphol geboekt kan worden. Zo zorgt Transavia ervoor dat het aantal passagiers dat voor een vlucht met de maatschappij naar de piepende en krakende luchthaven komt omlaag gaat. Ook dat is een manier om te voldoen aan de eis van Schiphol om minder mensen in de rijen te krijgen.

Ook heeft de maatschappij een deel van de vloot van Amsterdam naar Rotterdam en Eindhoven verplaatst. Zo worden grotere toestellen ingezet op de regionale luchthavens, waardoor meer mensen alsnog daar kunnen vertrekken. Dat kan ook een dag eerder of later zijn, aldus een woordvoerster. Als mensen dat niet willen of kunnen, krijgen ook zij hun geld terug.

,,Dit is niet wat je wil’’, verzucht ze. Bovendien treft dit ook andere bedrijven, die van de diensten van Transavia gebruik maken. ,,De aanbieders van pakketreizen hebben nu ook gehoord wat we doen. Dat is in nauw overleg gegaan, want zij kopen bij ons in. Ook voor hen is dit een bittere pil.”

Transavia informeert dus woensdag alle reizigers die zelf een ticket hebben geboekt. Als mensen een pakketreis hebben geboekt, zal de touroperator zich melden.

Schade

,,Na twee coronajaren waren veel Nederlanders weer hard toe aan een onbezorgde reis. Er is een groep die gedupeerd raakt door deze reductie in capaciteit. Dat doet pijn’’, baalt topman Marcel de Nooijer als een stekker. ,,Passagiers teleurstellen gaat geheel in tegen onze klantgerichtheid, we bezorgen juist graag zoveel mogelijk reizigers een mooie vakantie. Daarbij hebben wij het ook nodig om weer volop te kunnen vliegen om financieel gezond te worden. Dit is een enorme strop voor onze passagiers en voor ons bedrijf.

Hoe groot die schade voor Transavia is, is nog de vraag. ,,Daar wordt uiteraard wel naar gekeken. Wat gaat dit ons kosten? We missen inkomsten en we moeten tickets vergoeden. Maar onze aandacht gaat nu uit naar passagiers en daarna gaan we naar de schade kijken’’, aldus de woordvoerster.