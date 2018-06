We hebben er een nieuwe prins bij

Drie jaar geleden eiste Hugo (21) de adellijke achternaam van zijn vader op. „De uitspraak is een formaliteit. Hugo zal de achternaam toegekend krijgen en daarmee de titel prins”, vertelde John Töpfer, voorzitter van de stichting Adel in Nederland. De Wet op de adeldom is glashelder: Hugo heeft er recht op, aldus Töpfer.

Onze rechtbankverslaggever Saskia Belleman zat bij de uitspraak. Lees haar tweets onderaan dit artikel terug.

’Titel opent deuren’

De adellijke titel ’opent sneller deuren’, ziet Töpfer. Wat opvalt is dat adel vaak gevraagd wordt voor allerlei functies. Zoals een voorzitterschap van een goed doel. Nederlandse adel kan zich bovendien inschrijven bij ridderlijke orden. Bij gala’s dragen zij onderscheidingstekens. Töpfer: „Daarmee kun je jezelf onderscheiden. Dat geeft aanzien in het sociale verkeer.” Koninklijke Hoogheid is bovendien een aanspreektitel en wordt gebruikt als aanhef in brieven.

De uitspraak was het slot van een lange juridische strijd. Toenmalig minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) besloot in 2016 al in het voordeel van Hugo. Toch bleef prins Carlos zich verzetten. Ook toen de rechtbank in Den Haag hem in het ongelijk stelde.

Happy family

Waarom die verbetenheid? Mee zou kunnen spelen dat een buitenechtelijk kind indruist tegen de familietradities van Bourbon de Parme. Mogelijk is prins Carlos bang voor het aanzien van zijn adellijke familie, vermoedt Töpfer. „Kijk maar naar de foto’s van zijn gezin. Dat zijn mooie plaatjes met zijn vrouw en drie kinderen: een echte happy family. Hugo doorkruist dat verhaal.”

Geen familiebanden

Hugo Klynstra is in 1997 geboren uit een relatie van prins Carlos met de elf jaar oudere Brigitte Klynstra. Carlos heeft nooit ontkend de vader te zijn, maar wil geen familiebanden met Hugo. Na zijn geboorte liet Carlos via een verklaring weten dat het ’een eigen, zelfstandige beslissing van mevrouw Klynstra is geweest om moeder te worden, welke beslissing hij volledig respecteert’. Toen hij meerderjarig werd maakte hij gebruik van zijn wettelijk recht om om naamswijziging te vragen.

Aanspraken op de dynastieke rechten van zijn vader Carlos krijgt Hugo niet.

Geen hoger beroep

Er is geen hoger beroep meer mogelijk tegen deze uitspraak van de hoogste bestuursrechter van het land.

Reactie

Hugo Klynstra is ’natuurlijk blij’ met de uitspraak van de Raad van State. Dat laat zijn advocaat vanmiddag weten. De uitspraak zal geen invloed hebben op de relatie met prins Carlos, denkt zijn advocaat. „De relatie met zijn vader loopt gewoon door. Ze ontmoeten elkaar van tijd tot tijd.” Dat blijft doorgaan? „Dat verwacht ik wel”, aldus de advocaat. Carlos wilde niet reageren.

De nieuwe prins heeft verder geen behoefte aan publiciteit.