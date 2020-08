Brand in Indiaas hotel met coronapatiënten: 10 doden

De brand brak volgens de politie zondagochtend vroeg uit, vermoedelijk door kortsluiting. Op televisiebeelden is te zien dat mensen vastzitten op de bovenste verdiepingen terwijl brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. De autoriteiten zeggen dat zeker twintig mensen gered konden worden.

Brand in ziekenhuis

Het is de tweede keer in korte tijd dat coronapatiënten in India te maken krijgen met een dodelijke brand. Er vielen donderdag acht doden in een ziekenhuis in de stad Ahmedabad. Toen brak brand uit op een afdeling met patiënten die het virus hadden.

Bekijk ook: Coronapatiënten komen om bij brand in Indiaas ziekenhuis

Het coronavirus grijpt in India snel om zich heen. De autoriteiten in het 1,3 miljard inwoners tellende land maakten zaterdag melding van ruim 64.000 nieuwe besmettingen. In totaal is tot dusver bij 2,15 miljoen mensen vastgesteld dat ze het virus hebben. Het dodental staat op ruim 43.000.