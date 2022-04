LIVE | Opnieuw doden in Charkov door beschietingen

Video

Moeder en dochter zijn het oneens in Op1: 'Ik heb tijd nodig'

Moeder Galyna en dochter Angelica botsen in Op1 flink over het gebaar van de Paus. Die besloot een Oekraïense en een Russische vrouw samen een kruis te laten dragen tijdens de traditionele Via Crucis in Rome op Goede Vrijdag. Dit leidde tot felle kritiek vanuit Kiev. De meningen van moeder en dochte...