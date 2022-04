Zondag 17 april LIVE | Rusland: vliegtuig vol westerse wapens neergeschoten

Kopieer naar clipboard

Russisch luchtafweergeschut tijdens een training, ter illustratie. Ⓒ ANP / EPA

Amsterdam - Sinds Rusland op 24 februari het land binnenviel, zijn grote delen van Oekraïne in puin geschoten, maar is er van Russische overheersing niet echt sprake. Taaie tegenstand en misschien wel gebrekkige voorbereiding hebben tot onverwachte verliezen geleid voor Moskou, al claimt claimt een vliegtuig vol westerse wapens te hebben neergeschoten. Lees hier de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.