ROOSENDAAL - „De knal was gi-gan-tisch. Ik ben me kapot geschrokken.” Zondagavond gooiden onbekenden een illegaal stuk vuurwerk door de brievenbus bij Regina Wierckx uit Roosendaal, die na een nacht zonder slaap haar verhaal doet. „Dit was gewoon een regelrechte aanslag”, vertelt de 51-jarige. Ook in Sluiskil en Deventer raakten woningen zwaar beschadigd door vuurwerk.