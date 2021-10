Noodopvang voor 98 asielzoekers op cruiseschip in Hellevoetsluis

Milène Junius, burgemeester van Hellevoetsluis: „We vinden dat we als drie gemeenten op Voorne samen onze verantwoordelijkheid moeten nemen. En doordat ook andere gemeenten in de regio kleinschalige opvang bieden, zorgen we er met elkaar voor dat we ook echt van betekenis kunnen zijn om de overvolle azc’s te ontlasten en de mensen een goede plek te bieden.”

Wanneer de noodopvang precies in gebruik wordt genomen, hangt volgens de gemeente nog af van de voorbereidingen van de rederij van het schip en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het COA is de verantwoordelijke voor de opvang op het schip.

De druk op de asielopvang is hoog, het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is overvol. Na aanmelding in Groningen moeten asielzoekers worden doorgeplaatst naar andere centra in het land. Door een gebrek aan plekken en het woningtekort in Nederland waardoor er te weinig woningen zijn voor onder meer statushouders, stokt de doorstroom. Om te voorkomen dat mensen in tenten moeten worden opgevangen, is aan burgemeesters gevraagd noodopvangplekken te creëren.