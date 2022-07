Twee Feyenoord-fans die antisemitische muurtekening maakten naar Holocaustnamenmonument

Een ergere straf dan de twee graffiti-spuiters naar ’020’ sturen, bestaat voor fanatieke Feyenoorders bijna niet, zo moet de rechter hebben gedacht. Die gaf dinsdag Alex van der L. (42) en Rudi M. (47) behalve een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur ook een verplicht bezoek aan de hoofdstad mee. Het duo gaf eerder in de rechtszaal toe Ajax-voetballer Berghuis in een gestreept pak met Jodenster te hebben afgebeeld, zoals in concentratiekampen tijdens de oorlog. Dat deden ze na de veelbesproken overstap van Berghuis afgelopen jaar van Feyenoord naar de Amsterdamse rivaal.

De rechter sprak in de uitspraak van een „schokkende muurschildering” en een „volslagen gebrek aan enig vermogen tot verplaatsing in wat de Holocaust heeft gedaan en nog steeds doet met de Joodse gemeenschap in het algemeen en overlevenden en hun nabestaanden in het bijzonder.” De rechter veroordeelde beide mannen ook nog tot een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur, in lijn met de eis van het OM. Volgens de officier van justitie maakte het duo zich met de prent schuldig aan groepsbelediging van Joden.

De karikatuur van voetballer Steven Berghuis werd 24 juli vorig jaar ontdekt op een muur aan de Schuttersweg in de Rotterdamse wijk Crooswijk. Hierin was de voormalig Feyenoordspeler na zijn overstap naar de grote rivaal uit Amsterdam afgebeeld in concentratiekampkledij, een gele ster met de letter J, een keppeltje en grote neus, voorzien van de tekst „Joden lopen altijd weg.”

De verdachte uit Hoogvliet zei tijdens de zitting vorige maand dat het „nooit de bedoeling was om iemand te beledigen.” „Als dat is gebeurd dan spijt me dat”, zei hij. „Het was meer een beetje satire, waar misschien een beetje frustratie bij zat.”

Feyenoord nam direct afstand van de beeltenis in Rotterdam-Crooswijk. Het in Den Haag gevestigde Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) deed aangifte van groepsbelediging. Een vertegenwoordiger van het CIDI of van de Liberaal Joodse gemeente Rotterdam zal de fans vergezellen tijdens het bezoek aan het Nationaal Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat, in de buurt van de Portugese Synagoge. „U moet daar een verslag van maken met foto’s”, zei de rechter volgens RTV Rijnmond. In een telefonische reactie aan De Telegraaf liet CIDI-directeur Hanna Luden vanzelfsprekend bereid te zijn om „alle acties te ondernemen om het bewustzijn over antisemitisme te vergroten.” Volgens Luden zijn zowel informeren als onderwijzen de beste manieren om antisemitisme te bestrijden.