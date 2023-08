Vrouw plots aangevallen door otter: ’Dacht niet dat ik nog uit het water zou komen’

„Wreed en meedogenloos.” Zo omschrijft Jen Royce de otter die haar afgelopen woensdag aanviel toen ze samen met haar vriendinnen aan het „tuben” was op de Jefferson River in de Amerikaanse staat Montana. Bij „tubing” of „inner tubing” zit je in een plastic binnenband die achter een boot of jetski gehangen wordt. Het doel is om zo lang mogelijk te blijven zitten als de band met hoge snelheid wordt voortgetrokken.

De drie vrouwen bevonden zich woensdagavond midden op een breed stuk van de rivier toen het dier plots achter een van hen verscheen en meteen aanviel. „Ik kreeg niet eens de kans om de woorden er zit een otter achter je te roepen voor ze mijn vriendin aanvielen”, schrijft Royce op Facebook.

’Extreem zwak’

Uiteindelijk raakten de drie vrouwen allemaal gewond. Royce, die de otter van haar vriendin probeerde te trappen, werd het zwaarst toegetakeld. Ze werd gebeten in het gezicht, de armen, oren, handen, benen en enkels.

De aanval duurde in totaal vijf minuten. Desondanks slaagden de vrouwen erin om aan land te komen en zwom de otter weg. „Ik dacht niet dat ik nog uit het water zou komen. Ik had ook geen idee of mijn vriendinnen het zouden redden.”

Eens aan land schakelde Royce de hulpdiensten in en kon ze de schade opmaken. „Ik zat onder het bloed, het bleef maar van mijn gezicht en uit mijn neus stromen. Het was ook koud. We waren nat en het was donker”, getuigt ze. „Ik was echt extreem zwak. Pas toen de reddingsdiensten arriveerden, had ik weer hoop. Ze hadden ons eindelijk gevonden, we waren niet meer alleen.”

Royce werd met een helikopter naar een plaatselijk ziekenhuis gevlogen, de andere twee konden ter plaatse worden behandeld. „Ik kreeg hechtingen op meerdere plaatsen en moest zelfs geopereerd worden aan mijn gezicht en oren”, zegt de Amerikaanse nog. „Maar ik heb geluk gehad en ik ben dankbaar dat ik nog leef.”

Het departement Fish, Wildlife and Parks heeft in Montana op verschillende plaatsen borden geplaatst om de mensen te informeren over „otteractiviteiten” in het gebied. „Hoewel aanvallen zeldzaam zijn, kunnen otters zichzelf en hun jongen beschermen, vooral op korte afstanden”, luidt het. „Ze werpen hun jongen in april en zijn later in de zomer met hun jongen in het water te zien. Ze kunnen ook voedselbronnen beschermen, vooral wanneer ze schaars zijn.”