Dubbele klap voor Duitse coalitie

De christen-democraten van Merkel (CDU) bleven de grootste partij in Saksen, maar zagen hun aandeel in het aantal stemmen met 7,4 procentpunt dalen tot 32 procent vergeleken met de laatste verkiezingen in 2014. De rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) volgt op de tweede plaats met 27,5 procent (2014: 9,7 procent), blijkt uit de eerste exit-polls.

In Brandenburg, dat Berlijn omringt, klampen de sociaal-democraten (SPD) zich vast aan de eerste plaats met 27,5 procent van de stemmen, voor de AfD op 22,5 procent. De SPD regeert in de deelstaat al sinds de Duitse hereniging in 1990.