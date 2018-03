Waar kun je schaatsen?

In dit overzicht (kaartje) zijn alleen de ijsbanen van ijsclubs weergegeven die op dit moment open zijn. Op ondergelopen weilanden, slootjes en meertjes wordt ook hier en daar geschaatst, maar daar kan het ijs minder betrouwbaar zijn.

IJs onbetrouwbaar

In het Utrechtse dorp Nieuwer Ter Aa zakten woensdag twee kinderen door het ijs, in Houten overkwam dat ook een kind. Op het Henschotermeer in Woudenberg werd een volwassene naar een ziekenhuis gebracht na door het ijs te zijn gezakt. In Amstelveen moest iemand uit het water van de Amstelveense Poel worden gehaald. Het blijft dus goed oppassen.

Met name door de stevige oostenwind heeft het lang geduurd voordat zich op sommige plassen een laagje ijs kon vormen. Ook heeft de felle zon op veel plaatsen roet in het eten gegooid.

De KNSB geeft twintig ’gouden regels’ voor veilig schaatsen op natuurijs.

De Telegraaf wil graag weten waar de mooiste plekken zijn waar je nu het beste op natuurijs kunt schaatsen. Stuur je locatie en een foto naar onze verslaggever: i.sluis@telegraaf.nl