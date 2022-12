Man gewond na woningoverval Kinderdijk: ’In hoofd geschoten’

Wat er zich precies in de villa heeft afgespeeld is nog een raadsel. De politie heeft nog niemand gearresteerd. Rond 00.30 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd dat zich iets afschuwelijks in het monumentale pand heeft afgespeeld. Meerdere ambulances en diverse politiewagens werden naar het afgelegen terrein op het Drierivierenpunt in de buurt van Alblasserdam gestuurd. Ambulancepersoneel werd in eerste instantie op afstand gehouden, totdat de politie het sein veilig gaf om de villa naar binnen te kunnen.

Daar vonden zij de oudere man die in zijn hoofd geschoten was. Het slachtoffer was nog aanspreekbaar toen de hulpdiensten arriveerden. De politie is een groot onderzoek begonnen naar wat zich heeft afgespeeld in de woning.

Het slachtoffer is een 74-jarige man uit het Belgische Overijse. Hij zou regelmatig op bezoek zijn bij de bewoonster. Zij bleef ongedeerd, zo vertelt de politie. Het incident gebeurde toen beide slachtoffers lagen te slapen. Eén of meer daders drongen de woning binnen, waarna het schietincident plaatsvond. De dader(s) gingen er daarna in onbekende richting vandoor. Of er sprake is van een woningoverval, een inbraak of een ander scenario wordt onderzocht, aldus de politie.

Er is groot team rechercheurs op de zaak gezet. De politie zoekt getuigen en beelden van bijvoorbeeld een bewakingscamera, deurbelcamera of dashcam.

De monumentale villa werd in 1915 gebouwd in opdracht van L.J. Smit, de directeur van de gelijknamige scheepswerf. Het bedrijf groeide uit tot Smit Internationale dat wereldwijd bekendheid geniet op het gebied van sleepdiensten, berging van scheepswrakken en bescherming van het milieu bij scheepsongelukken. Het pand, dat de directeurswoning was, werd in 1917 opgeleverd.

Arno Bikker, wethouder van de gemeente Molenlanden waar Kinderdijk ondervalt, leeft mee met het slachtoffer. „Vannacht heeft er een gewelddadig incident plaatsgevonden in Kinderdijk. Daarbij is een inwoner van onze gemeente afgevoerd naar het ziekenhuis. We leven mee met de betrokkenen en danken de hulpdiensten die massaal uitrukten. Burgemeester Jaap Paans van buurtgemeente Alblasserdam spreekt van verschrikkelijk nieuws. „We leven mee met de getroffenen”, aldus Paans.