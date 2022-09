Kritiek op Jetten om wegblijven bij Algemene Beschouwingen

In een brief aan de Kamer laat Jetten weten dat hij ’helaas niet aanwezig kan zijn’ bij de Algemene Politieke Beschouwingen (APB), het belangrijkste politieke debat van het jaar. Bij de APB wordt twee dagen lang gedebatteerd over de Prinsjesdagplannen van het kabinet. Jetten zegt naar het Global Clean Energy Forum in Pittsburgh te gaan, ’waar voor Nederland belangrijke onderwerpen als waterstof, bio-energie en transport op ministerieel niveau worden besproken’.

De afmelding leidt tot woede bij Kamerlid Pieter Omtzigt. „Van de (on)betaalbaarheid van energie liggen miljoenen Nederlanders wakker”, twittert Omtzigt. „Dat zou zijn topprioriteit moeten zijn.” Omtzigt wil dat Jetten in Den Haag blijft, zodat hij vragen kan beantwoorden ’over hoe mensen de rekeningen kunnen blijven betalen en hoe woekerwinsten kunnen worden aangepakt’. Tijdens de APB voert de premier namens het kabinet het woord, maar het is wel gebruikelijk dat alle ministers achter hem in vak K zitten.

PVV-leider Geert Wilders sluit zich bij Omtzigt aan. „Wat een dedain, wat een arrogantie”, laat Wilders weten. „Dit kan echt niet.” Wilders memoreert dat D66-leider Sigrid Kaag vorig jaar – toen zij nog Kamerlid en D66-fractievoorzitter was – zich ook afmeldde voor de APB. „Nu is Jetten – nota bene de minister van de hoge energierekeningen – er niet bij, want hij vliegt lekker naar de VS voor een congres.”