Voorbijganger vindt afgerukte arm in Vlaamse weide, lichaamsdelen in moeras: ’Wild dier heeft het misschien versleept’

Door Dirk Coosemans en Ruben De Keyzer Kopieer naar clipboard

De gevonden arm lag in een weide langs de Trekweg aan de oever van de Schelde in Vurste, België. Ⓒ gianni barbieux

Gavere - Een voorbijganger heeft vorige week een afgerukte arm gevonden in een weide in het Belgische Vurste bij Gavere, niet ver van de Schelde. De arm was aangevreten door wilde dieren of honden. Verderop lagen nog andere kleinere lichaamsresten. Een dna-onderzoek moet uitwijzen om wie het gaat.